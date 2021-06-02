Россия попала в список «темных лошадок» на Евро-2020

Сборная России, по мнению издания TechnoSports, является одной из пяти «темных лошадок» на предстоящем чемпионате Европы.

Эксперт издания отметил опытную защиту нашей национальной команды, полузащитников «Валенсии» Дениса Черышева и «Монако» Александра Головина и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который в отборочном цикле к Евро-2020 отметился девятью забитыми мячами в десяти матчах.

В число команд-загадок также были включены Турция, Украина, Швеция и Дания, с которой подопечные Станислава Черчесова встретятся на групповом этапе турнира.