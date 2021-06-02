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02 июня 12:04
автор: Артем Спиридонов

Россия попала в список «темных лошадок» на Евро-2020

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная России, по мнению издания TechnoSports, является одной из пяти «темных лошадок» на предстоящем чемпионате Европы.

Эксперт издания отметил опытную защиту нашей национальной команды, полузащитников «Валенсии» Дениса Черышева и «Монако» Александра Головина и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который в отборочном цикле к Евро-2020 отметился девятью забитыми мячами в десяти матчах.

В число команд-загадок также были включены Турция, Украина, Швеция и Дания, с которой подопечные Станислава Черчесова встретятся на групповом этапе турнира.

источник: Technosports
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