Тренер сборной Хорватии: Олич будет с нами столько, сколько позволят его клубные обязательства

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил информацию о приезде в национальную команду Ивицы Олича.

По словам специалиста, наставник армейцев будет помогать штабу в подготовке к матчам Евро-2020.

«Да, он будет с нами столько, сколько сможет, столько, сколько позволят его клубные обязательства. Он пробудет с нами около десяти дней в Англии, а затем начнётся его подготовка с ЦСКА», – приводит слова специалиста RT со ссылкой на 24sata.hr.

Напомним, до прихода в московский клуб Олич работал тренером сборной Хорватии.

Добавим, что на групповом этапе национальная команда сыграет против Чехии, Англии и Шотландии.