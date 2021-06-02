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02 июня 12:14
автор: Артур Гичунцев

Де Брейне вошел в окончательную заявку сборной Бельгии на Евро-2020

Ранее сообщалось, что игрок пропустит турнир по состоянию здоровья.

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, получивший травму лица в финале Лиги чемпионов, оказался в окончательном составе сборной Бельгии на чемпионат Европы, стартующий 11 июня. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

Напомним, подопечные Роберто Мартинеса сыграют на групповом этапе с командами России, Дании и Финляндии.

Состав сборной Бельгии выглядит так:

вратари – Куртуа («Реал»), Миньоле («Брюгге»), Зельс («Страсбург»);

защитники – Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Боята («Герта»), Денайер («Лион»), Вермален («Виссел Кобе»), Вертонген («Бенфика»), Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Кастань («Лестер Сити»);

полузащитники – Де Брёйне («Манчестер Сити»), Дендонкер («Вулверхэмптон»), Карраско («Атлетико»), Прает, Тилеманс (оба – «Лестер Сити»), Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар, Витсель (оба – «Боруссия» Дортмунд), Ванакен («Брюгге»);

нападающие – Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Мертенс («Наполи»), Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Батшуайи («Челси», в аренде в «Кристал Пэлас»), Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).

источник: UEFA (УЕФА)
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