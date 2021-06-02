Де Брейне вошел в окончательную заявку сборной Бельгии на Евро-2020

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, получивший травму лица в финале Лиги чемпионов, оказался в окончательном составе сборной Бельгии на чемпионат Европы, стартующий 11 июня. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Напомним, подопечные Роберто Мартинеса сыграют на групповом этапе с командами России, Дании и Финляндии.
Состав сборной Бельгии выглядит так:
вратари – Куртуа («Реал»), Миньоле («Брюгге»), Зельс («Страсбург»);
защитники – Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Боята («Герта»), Денайер («Лион»), Вермален («Виссел Кобе»), Вертонген («Бенфика»), Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Кастань («Лестер Сити»);