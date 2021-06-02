Дасаев прокомментировал выбор вратарей в заявке сборной России на Евро-2020

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев дал комментарий после объявления окончательного состава сборной России на чемпионат Европы.

«Тренеру, наверное виднее, кого отцеплять. На данный момент состав оптимальный. Думаю, Шунин будет основным вратарем на чемпионате Европы. Не могу сказать, дадут ли шанс Сафонову. Вчера дали шанс в товарищеской игре. Надежда на него будет. Вопросов по составу никаких нет», - приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Отметим, что по итогам сборов в состав национальной команды не были включены футболисты, ранее попавшие в расширенную заявку: Андрей Лунев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Роман Евгеньев и Арсен Захарян (оба – «Динамо»).

Напомним, подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии сыграют с командами Бельгии, Дании и Финляндии.