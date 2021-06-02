Слуцкий - о составе сборной России на Евро-2020: Дюпин и Макаров заслужили вызов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал окончательный состав сборной России на чемпионат Европы - 2020.

«Я всегда говорю, что это очень приятно, когда игроки из твоей команды получают вызов в сборную, тем более на такой знаковый турнир, как чемпионат Европы.

Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте, поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой, он проводил по сути свой первый полноценный сезон в премьер-лиге и провел его очень ярко», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии сыграют с командами Бельгии, Дании и Финляндии.