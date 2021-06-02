Леоненко - о возможном переходе Ярмоленко в «Спартак»: Не надо слушать политиков. Это его лично дело

Бывший футболист московского и киевского «Динамо» Виктор Леоненко выразил мнение о возможном трансфере Андрея Ярмоленко в «Спартак».
«Нравится - пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал. Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл», - приводит слова Леоненко «СЭ».
Напомним, что Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне украинец провел за лондонцев 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.
По оценке портала «Трансфермаркет», текущая стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.
источник: «Спорт-Экспресс»