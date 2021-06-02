Отец Сафонова: Матвей сам говорил, что вызов в сборную был для него сюрпризом

Евгений Сафонов отреагировал на попадание сына Матвея в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы-2020.

— Видел эту новость. Конечно, мне приятно. Матвей сам говорил, что вызов в сборную был для него сюрпризом. Он не ожидал этого. Особенно приятно, что этот вызов был после всех трудностей, которые прошел Матвей. Радует, что в него поверили тренера и дали возможность дебютировать вчера. Надеюсь, что в будущем он станет основным вратарем сборной. Каждый родитель мечтает об этом, — передает слова отца голкипера «СЭ».

В минувшем сезоне РПЛ Сафонов провел 21 матч, в которых четырежды отстоял на ноль.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии сыграют с командами Бельгии, Дании и Финляндии.