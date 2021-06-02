В Дании объяснили решение не пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Посольство Дании в Москве назвало причину не пускать болельщиков из России на матчи чемпионата Европы-2020.

«В связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, Дания, также, как и другие страны, ввела ограничения на въезд на свою территорию. Эти ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекцией в конкретном государстве и постоянно подлежат пересмотру по мере развития текущей ситуации.

Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы. Они применяются к любому виду путешествий в Данию. УЕФА в полной мере осведомлены об этом», - приводит слова представителя посольства «РБК-Спорт».

Напомним, что ранее РФС обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков национальной команды на матч в Копенгагене. Также РФС заявил, что сделает все возможное, чтобы помочь российским болельщикам попасть на игру.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет против сборных Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).