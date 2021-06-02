«Это их право, сейчас пандемия». Губерниев – о решении Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение датских властей не пускать в страну россиян на матчи чемпионата Европы-2020.

— УЕФА, ФИФА и международные федерации ничего не могут сделать в данной ситуации, все решают власти страны, это нормально.

Если власти Дании так решили, мы должны с этим считаться. Это их право, сейчас пандемия, — передает слова комментатора Sport24

Напомним, что матч группового этапа Евро-2020 Дания – Россия пройдет 21 июня в Копенгагене.