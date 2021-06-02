Ролан Гусев: Сафонов – молодой голкипер, но взять его на Евро не больший риск, чем взять Лунева

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев высказался после публикации итоговой заявки команды на Евро-2020.

«Нашему тренерскому штабу виднее. Они находятся в постоянном контакте каждый день, поэтому я полностью доверяю этому выбору игроков.

Сафонов – молодой голкипер, но взять его на Евро не больший риск, чем взять Лунёва. К тому же, Черчесов должен разбираться в позиции вратаря как никто другой», – цитирует Гусева «Чемпионат».

Добавим, что на групповом этапе команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

К слову, первый матч состоится 12-го числа. В этот день россияне сразятся с бельгийцами. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22.00 мск.