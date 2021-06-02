В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Баху

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на появившуюся информацию об интересе красно-белых к футболисту пражской «Славии» Александеру Баху.

«Достоверная информация по возможным трансфертам на вход и выход появится только по приезду тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми игроками основной команды и Спартака-2», - приводит слова Фетисова «СЭ».

Напомним, что новым главным тренером московского клуба стал португальский специалист Руи Витория.

Добавим, в минувшем сезоне 23-летний Бах провел за «Славию» шесть матчей.