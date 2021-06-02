Малафеев - о непопадании Лунева на Евро-2020: Причины могут быть разные, а за Сафонова я рад

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о невключении Андрея Лунева в состав национальной команды на Евро-2020, а также порадовался за Матвея Сафонова, который отправится на свой дебютный турнир.

«Причины непопадания Лунева в окончательный состав сборной на Евро могут быть разными, начиная от игровых и заканчивая здоровьем Андрея. Возможно, одна из причин - недостаточная игровая практика Андрея, ведь он по сути стал более-менее часто играть со второй части чемпионата, а первую пропустил из-за травмы. Возможно, какая-то микротравма до сих пор его беспокоит, а может, тренерский штаб боится его предрасположенности к получению травм.

Естественно, стоит порадоваться за Матвея Сафонова. Поздравляю его с предоставленным шансом, надеюсь, он им воспользуется», - приводит слова Малафеева Sport24.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет против сборных Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).