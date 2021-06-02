Источник: Кварацхелия попал в сферу интересов «Лидса»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в английский «Лидс». Об этом сообщает грузинский журналист Лаша Кокиашвили.

«По моей информации, известный агент Кристиан Эмиле работает над трансфером Хвичи и ведет переговоры с «Лидсом», - заявил источник.

Отметим, что в минувшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

«Рубин» финишировал на четвертой позиции в РПЛ и получил право на участие в первом розыгрыше Лиги конференций.