Бояринцев - о составе сборной России на Евро-2020: Ставка идет на фактурного нападающего

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил линию атаки нашей национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

«Если оценивать атаку по последнему матчу, мало что поменялось по сравнению с чемпионатом мира. Ставка идет на фактурного нападающего - это, прежде всего, Дзюба. Заболотный провел неплохой сезон в «Сочи», вернулся в родной ЦСКА - наверное, испытывает хорошие и положительные эмоции.

Если исходить из рисунка сборной в последних матчах, нужен второй фактурный форвард. Есть еще и Соболев, но он в плане созидания посильнее этих двоих. Возможно, сборная будет играть в два нападающих», - приводит слова Бояринцева «Газета.ru».

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет против сборных Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).