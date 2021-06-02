Председатель ВЭБ Шувалов: Мы не вмешиваемся в политику ЦСКА

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что не вмешивается в трансферную и хозяйственную политику футбольного клуба.

«Мы не вмешиваемся в политику клуба, не можем. У нас такое соглашение - мы заботимся об акционерной стоимости, внимательно следим за всеми финансовыми показателями, финансовой дисциплиной, взаимодействуем с кредиторами, следим, как выполняется бизнес-план.

С председателем совета директоров ЦСКА (Максимом) Орешкиным мы все эти вопросы обсуждаем. Но в плане построения их (ЦСКА) стратегии для обеспечения побед - это ответственность менеджмента клуба», - приводит слова Шувалова ТАСС.

Напомним, что по итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое в чемпионате России и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.