СМИ: «Вольфсбург» планирует приобрести форварда «Спартака» Ларссона

Немецкий «Вольфсбург» намерен приобрести в летнее межсезонье форварда московского «Спартака» Джордана Ларссона. Об этом сообщает «СЭ».

Как отмечает источник, «волки» уже вышли на его агента с соответствующим предложением. Ларссон, в свою очередь, не против перебраться в бундеслигу, однако до чемпионата Европы игрок не собирается заниматься клубными делами.

Отмечается, что «Вольфсбург» готов заплатить за шведского футболиста 10 млн евро, но российская сторона не будет рассматривать никаких предложений по Ларссону до окончания грядущего турнира.

Напомним, Ларссон перешел в «Спартак» из «Норчепинга» в 2019 году за четыре миллиона евро. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Добавим, что в данный момент Ларссон готовится к Евро-2020 в составе сборной Швеции. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, а «Тре крунур» сыграют в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией.