Шиманьски подписал новый контракт с московским «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на пять лет.

Напомним, что 22-летний поляк перешел в «Динамо» из варшавской «Легии» в 2019 году за 5,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Шиманьски провел за московский клуб 31 матч, забил один гол и отдал семь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет восемь миллионов евро.