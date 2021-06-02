Маунт и Фоден претендуют на приз лучшему молодому игроку года в АПЛ по версии футболистов

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) представила список номинантов на награду лучшему молодому игроку прошедшего сезона английской премьер-лиги.
В список претендентов вошли: Букайо Сака («Арсенал»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).
Напомним, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». Вторую строчку занял «Манчестер Юнайтед», а тройку призеров замкнул «Ливерпуль».
Отметим, лучшим бомбардиром АПЛ стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.