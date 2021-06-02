Маунт и Фоден претендуют на приз лучшему молодому игроку года в АПЛ по версии футболистов

«Пускай канадцы выйдут в плей-офф и попадут на нас». На ЧМХ-2021 с Мостовым

Один из самых ярких футболистов в истории национальной сборной и большой поклонник хоккея Александр Мостовой внимательно следит за чемпионатом мира в Латвии и продолжает делиться впечатлениями с «Плеймейкером».