Руководитель «Кайрата» Боранбаев: Бердыев категорически отказался от зарплаты

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о деталях сотрудничества с бывшим главным тренером «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Бердыев будет работать бесплатно. Он категорически отказался от того, чтобы ему платили какую-либо зарплату. Мы ему оплачиваем только проезд, проживание. Он будет много времени проводить в России. Мы договорились, что 50 процентов времени в месяц он будет уделять работе с нами.

Думаю, он сможет взять еще какую-нибудь команду в России. У него есть предложения. Не забывайте, чего он добился с «Рубином» и «Ростовом». Это тренер высокого уровня. Просто он пока не хочет браться за самостоятельную работу. Удалось его хотя бы так уговорить. Мне просто нужны консультации для тренеров в команде. Я же многого не пойму, а тренер тренера поймет легко», - приводит слова Боранбаева «РБ Спорт».

Отмечается, что Бердыев будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Напомним, специалист был игроком «Кайрата» в 1980-1984 годах. После завершения карьеры футболиста он тренировал алматинскую команду с 1991 по 1995 год с небольшим перерывом в 1994 году.