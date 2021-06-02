В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе «Вольфсбурга» к Ларссону

Глава департамента по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал появившуюся информацию о том, что «Вольфсбург» готов приобрести форварда красно-белых Джордана Ларссона.

«Официальных предложений не поступало. Ларссон - ключевой игрок, которым клуб дорожит», - приводит слова Фетисова Sport24.

Напомним, Ларссон перешел в «Спартак» из «Норчепинга» в 2019 году за четыре миллиона евро. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.