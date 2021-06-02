Мостовой спрогнозировал выступление сборной России на групповом этапе Евро-2020

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что у сборной России есть все шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

Напомним, команда Станислава Черчесова встретится на групповом этапе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

«У сборной России есть огромное преимущество домашнего стадиона, где мы проведем две игры, к тому же, в присутствии собственных болельщиков. Предполагаю, что с Бельгией мы сыграем вничью и обыграем финнов, что нам даст четыре очка и путевку в плей-офф.

С одной стороны, все просматривается нормально, но с другой стороны, Станислав Черчесов уже пять лет у руля сборной и команда ничего не выиграла, что не может не настораживать. Мы живем тем, что мы что-то наиграли на чемпионате мира, но на самом деле побед пока нет.

На первом этапе вижу преимущество своего поля и болельщиков и надеюсь на выход из группы», – цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».