Чемпионат Франции будет сокращен до 18 команд с сезона-2023/24

Клубы чемпионата Франции договорились о сокращении числа команд в лиге с 20 до 18. Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что если инициатива будет утверждена, то в конце сезона-2022/23 из лиги 1 вылетят четыре команды, а из лиги 2 поднимутся лишь две. Подобное сокращение планировалось в сезоне-2022/23, но решение вступит в силу с первенства страны-2023/24. Эту инициативу клубы лиги 2 обсудят в течение недели.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом Франции стал «Лилль». Вторую строчку занял «ПСЖ», а тройку призеров замкнул «Монако».