Агент Ярмоленко: Вариант с переходом Андрея в российский клуб даже не осуждается

Футбольный Агент Вадим Шаблий, представляющий интересы игрока «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, прокомментировал на слухи о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», - приводит слова Шаблия «Команда №1».

Напомним, что Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне украинец провел за лондонцев 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

По оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.