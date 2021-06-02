«Фейеноорд» арендовал Тиля

Роттердамский «Фейеноорд» арендовал полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля на один сезон, сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что «Спартак» может вернуть игрока, если он до 1 января 2022 года он проведет меньше половины официальных матчей, без учетом травм или дисквалификаций.

Красно-белые приобрели 23-летнего полузащитника у другого клуба чемпионата Нидерландов «АЗ» в 2019 году, но уже в следующем сезоне Тиль был отдан в аренду немецкому «Фрайбургу»,где сыграл семь матчей, не отличившись результативными действиями.

Добавим, что контракт футболиста со «Спартаком» был продлен на год и теперь действует до 31 мая 2024 года.