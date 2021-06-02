Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке подтвердил, что «волки» выкупят у московского «Динамо» хавбека Максимилиана Филиппа.

»«Вольфсбург» выкупит Филиппа у «Динамо»», - приводит слова Шмадтке Sport24.

Напомним, что 27-летний футболист перешел в немецкий клуб в октябре прошлого года на правах аренды с правом выкупа. Утверждалось, что аренда футболиста стоила два миллона евро, а сумма выкупа составляет 11 млн.

В минувшем сезоне Филипп провел за «Вольфсбург» 34 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.