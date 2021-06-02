Дмитрий Селюк: Бельгия и Дания очень сильные команды, но Черчесов и Дзюба умеют настроить

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил первого соперника сборной России на чемпионате Европы, команду Бельгии, и призвал не недооценивать Данию.

«Объективно бельгийцы сильнее нас. Будет неплохо, если какой-нибудь старик Хоттабыч на «Газпром Арене» все же поможет команде сыграть хотя бы вничью. С точки зрения класса бельгийцы сильнее. Плюс еще недооценивается Дания. Это очень сильная команда. Но Черчесов и Артем Дзюба умеют настроить. Будем надеяться, что во время матчей жест Дзюбы в виде отдачи чести стране мы увидим даже чаще, чем хотелось», - приводит слова Селюка News.ru.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, а матч Бельгия - Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.