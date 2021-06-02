СМИ: Куман останется главным тренером «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман продолжит руководить командой в следующем сезоне, сообщает Sport.es.

Одним из требований президента «каталонцев» Жоана Лапорта была гарантия того, что команда будет играть по схеме 4-3-3, для этого Куману обещаны покупки необходимых по его мнению игроков.

Также сообщается, что оклад нидерландского специалиста будет уменьшен, но при этом в новом соглашении будут прописаны более высокие премиальные за победы в турнирах.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Барселона» остановилась на стадии 1/8 финала, уступив «ПСЖ» (1:4, 1:1).