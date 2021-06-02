Воспитанник «Рубина» Агапов стал игроком «Спартака»

Московский «Спартак» объявил о переходе защитника «Рубина» Ильи Агапова. Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение игрока рассчитано до 31 мая 2022 года.

«Защитник родился 21 января 2001 года в Казани. Закончив Академию «Рубина», он выступал за молодежный состав казанского клуба.

В феврале 2020 года Агапов на правах аренды перешел в «Нефтехимик». В минувшем сезоне ФНЛ он провел за нижнекамскую команду 21 матч и забил один гол.

Ранее Илья привлекался в юношеские сборные России разных возрастов, за которые суммарно провел 22 игры. Рост защитника – 191 сантиметр.

Сейчас Агапов находится в расположении молодежной сборной России, подготовку к сезону он начнет в «Спартаке-2».