Матч Россия − Болгария обслужит белорусская бригада арбитров

Товарищеский матч Россия – Болгария рассудит белорусский судья Алексей Кульбаков. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Помогать ему будут соотечественники – Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервным арбитром назначен Дмитрий Дмитриев.
Напомним, игра с Болгарией станет последней для сборной России перед стартом Евро-2020. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет против сборных Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
источник: РФС