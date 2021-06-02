Руслан Нигматуллин: Сафонов - ближайшее будущее сборной России, но Шунин более опытный

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил голкиперов, которые попали в заявку национальной команды на чемпионат Европы.

«Дюпин провел великолепный сезон в «Рубине», и, думаю, тоже заслуживает к себе большего внимания. Но место одно, и выбирать, думаю, будут между Шуниным и Сафоновым. Все по-своему достойны: Сафонов моложе, только-только дебютировал, а Шунин более опытный. Могу только точно сказать, что Сафонов - ближайшее будущее сборной вполне возможно на следующие десять лет, но все будет зависеть от него», - приводит слова Нигматуллина ТАСС.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил из состава национальной команды вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, где российские футболисты начнут турнир 12 июня в матче против сборной Бельгии.