Черчесов назвал игру с Польшей важнейшим контрольным матчем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил значимость товарищеского матча против команды Польши (1:1).

«Поездка в Польшу получилась очень короткой, но до предела насыщенной. Важнейший контрольный матч перед ЕВРО, решение по заявке на турнир, а также несколько встреч с близкими мне людьми. Продолжаем подготовку к стартовому ЕВРО, до которого всего 10 дней», - написал специалист на своей странице в инстаграме.

Добавим, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, где российские футболисты начнут турнир 12 июня в матче против сборной Бельгии.