Арустамян – о новом контракте Дзагоева: Зарплата Алана будет зависеть от количества сыгранных матчей

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о финансовой составляющей нового контракта между ЦСКА и Аланом Дзагоевым.

«Весь вопрос в количестве сыгранных Дзагоевым матчей — зарплата будет зависеть от них. ЦСКА хочет быть уверен, что сможет стабильно, большую часть сезона рассчитывать на одного из лидеров. Если Алан не будет выпадать надолго и сыграет определённое количество игр, то получит в районе 1,2 млн евро за ближайший сезон», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Текущий контракт Дзагоева с армейцами истечет 30 июня 2021 года. В прошлом сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 21 матче, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.