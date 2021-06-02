В Англии сообщили, что «Вест Хэм» близок к покупке Крала за 20 млн фунтов

Лондонский «Вест Хэм» близок к подписанию полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, англичане готовы выложить за чешского игрока 20 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

Клубам для заключения сделки осталось определить комиссию и структуру платежей.

Напомним, в прошлом сезоне Крал, чей контракт с красно-белыми истекает 30 июня 2024 года, принял участие в 30 матчах, в которых отдал пять голевых передач.