Президент «Манчестер Сити»: Мы с самого начала должны были отказаться от участия в Суперлиге

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак выступил с заявлением о Суперлиге.

«Я хочу начать с извинений перед фанатами. Я у них в долгу. Это было ошибкой. Оглядываясь назад, я думаю, что данное решение должно было быть принято с самого начала: решение не участвовать в этой лиге. Я абсолютно сожалею об этом. Вы видите, как мы сопротивляемся новому турниру. Было очень сложно. Нелегко сказать «да, нет», «мы в игре» или «мы вышли». Думаю, вы видели что мы согласились на это. Решение было очень сложным. Нам нужно было отказаться, сразу после того как мы поняли, что совершили ошибку. Я не собираюсь оправдываться за первоначальный выбор. Я буду жить с ним и беру всю ответственность на себя, это было ошибкой», - приводит слова аль-Мубарака пресс-служба «Манчестер Сити».

В составе Суперлиги остались три команды: итальянский «Ювентус», испанские «Реал» и «Барселона».

После того, как эти клубы узнали о возможных в отношении себя санкциях, 31 мая новая организация обвинила Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций в нарушении закона о конкуренции, обратившись в Европейский суд.