Нидерланды сыграли вничью с Шотландией в товарищеском матче

Сборная Нидерландов в товарищеском матче сыграла вничью с командой Шотландии (2:2).

За «оранжевых» дважды забил Мемфис Депай (17-я и 89-я минуты матча). В составе шотландцев отличились Джек Хендри (11) и Кевин Нисбет (63).

Отметим, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вступил в игру на 69-й минуте и не отметился голевыми действиями на поле.

Напомним, обе команды сыграют на грядущем чемпионате Европы. Нидерланды выступят в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией, а Шотландия – с Англией, Хорватией и Чехией.

Товарищеский матч. Фару, Португалия.