Мусаев отказался стать главным тренером «Краснодара-2»

Мурад Мусаев отказался возглавить «Краснодар-2», сообщает телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что 37-летний специалист возглавлял основную команду клубной системы с 5 июня 2020 по 3 апреля 2021, когда самостоятельно подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Ожидается, что «Краснодар-2» в следующем сезоне возглавит Александр Сторожук, который привел молодежную командe к серебряным медалям.

Добавим, что «Краснодар-2» выступает в ФНЛ, заняв в прошлом сезоне 16-е место (45 очков). Главный тренер дубля «быков» Артем Куликов по окончанию чемпионата ушел в московский «Велес».