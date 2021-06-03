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ЧМ-2022 - Северная Америка 01:00 Пуэрто-Рико 0 Багамские остр 0
ЧМ-2022 - Северная Америка 01:00 Каймановы остр 0 Аруба 0
Италия - Серия А 03:00 Виртус Болонья 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 03:00 Умана Рейер 0 Олимпия Милан 0
ЧМ-2021 16:15 США 0 Словакия 0 П1 1.67 Х 4.60 П2 4.20
ЧМ-2021 16:15 Швейцария 0 Германия 0 П1 1.62 Х 4.70 П2 4.50
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Швейцария 0 Лихтенштейн 0 П1 1.04 Х 15.5 П2 38.0
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Андорра 0 Ирландия 0 П1 20.0 Х 7.10 П2 1.16
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ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Чехия 0 П1 2.53 Х 4.00 П2 2.44
ЧМ-2021 20:15 Россия 0 Канада 0 П1 1.74 Х 4.80 П2 3.70
Товарищеские матчи (сборные) 21:00 Украина 0 Северная Ирлан 0 П1 1.62 Х 3.80 П2 5.80
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Бельгия 0 Греция 0 П1 1.35 Х 5.40 П2 7.90
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 3.10
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Мавритания 0 П1 1.24 Х 6.10 П2 12.0
ЧМ-2022 - Южная Америка 23:00 Боливия 0 Венесуэла 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.10
03 июня 00:23
автор: Максим Скороходов

Мусаев отказался стать главным тренером «Краснодара-2»

Дубль «быков» поручат Сторожуку.

Мурад Мусаев отказался возглавить «Краснодар-2», сообщает телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что 37-летний специалист возглавлял основную команду клубной системы с 5 июня 2020 по 3 апреля 2021, когда самостоятельно подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Ожидается, что «Краснодар-2» в следующем сезоне возглавит Александр Сторожук, который привел молодежную командe к серебряным медалям.

Добавим, что «Краснодар-2» выступает в ФНЛ, заняв в прошлом сезоне 16-е место (45 очков). Главный тренер дубля «быков» Артем Куликов по окончанию чемпионата ушел в московский «Велес».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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