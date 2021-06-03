Восемь футболистов молодежного состава «Ахмата» дисквалифицированы за драку с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза опубликовал решение по матчу 28-го тура молодежного первенства «Ахмат» – «Локомотив».

В составе «Ахмата» самое большое наказание за участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица получил Лечи Садулаев - восемь матчей дисквалификации. По шесть игр вынуждены будут пропустить за участие в массовой драке Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев и Билал Ахъядов. Также двухматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение в адрес официального лица выписали Турпалу-Али Ибишеву.

В составе «Локомотива» за участие в массовой драке был дисквалифицирован Артем Карпукас.

Напомним, что в поединке заключительного тура молодежного первенства страны «Ахмат» принимал 27 мая московский «Локомотив» (1:5). На 83-й минуте матча капитан грозненской команды Садулаев получил вторую желтую карточку за повторный неправильный розыгрыш мяча после пропущенного гола. Он выбил снаряд за пределы поля, а затем толкнул арбитра, после чего на поле вспыхнула потасовка между игроками команд. По итогам разбирательств «Ахмат» отстранил от тренировок Садулаева, Джакуева и Ибишева.