Конте обсуждает детали контракта с «Тоттенхэмом»

Итальянский специалист Антонио Конте продвинулся в переговорах с лондонским «Тоттенхэмом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, Конте уже обсуждает с клубом срок контракта, зарплату, будущее развитие проекта и его трансферы. Для того чтобы уговорить 51-летнего тренера «шпоры» готовы нанять спортивным директором Фабио Паратичи, с которым Конте работал в «Ювентусе» и находится в хороших отношениях.

Напомним, что итальянец в прошлом сезоне возглавлял «Интер» и привел миланский клуб к 19-му титулу чемпиона Италии (91 очко). Из-за несогласия с сокращением финансирования Конте покинул команду. «Тоттенхэм», уволивший по ходу сезона Жозе Моуринью, занял седьмое место в АПЛ (62 очка)