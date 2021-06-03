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03 июня 07:09
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву

Сделка по трансферу португальского футболиста может состояться летом 2021 года.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву может покинуть английский клуб по итогам сезона-2020/21.

По информации The Telegraph, руководство «горожан» рассматривает возможность продажи 26-летнего португальца в летнее трансферное окно, чтобы на его место приобрести нового нападающего.

Ожидается, что команда Хосепа Гвардиолы предпримет попытку подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 201 матч, забил 35 голов и отдал 44 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

источник: The Telegraph
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