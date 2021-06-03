«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву может покинуть английский клуб по итогам сезона-2020/21.

По информации The Telegraph, руководство «горожан» рассматривает возможность продажи 26-летнего португальца в летнее трансферное окно, чтобы на его место приобрести нового нападающего.

Ожидается, что команда Хосепа Гвардиолы предпримет попытку подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 201 матч, забил 35 голов и отдал 44 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.