Смит-Роу может сменить «Арсенал» на «Астон Виллу»

Атакующий полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу входит в сферу интересов «Астон Виллы».

Согласно информации The Telegraph, клуб из Бирмингема готов сделать предложение по поводу трансфера 20-летнего англичанина в случае, если игрок не подпишет новый контракт с «канонирами».

В данный момент футболист ведет переговоры с руководством лондонцев по поводу продления соглашения с командой, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

Смит-Роу является воспитанником академии «Арсенала». В прошедшем сезоне он отыграл 33 матча в составе взрослой команды «пушкарей», забив четыре гола и отдав семь ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.