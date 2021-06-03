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03 июня 07:38
автор: Владислав Корегин

Источник: «Динамо» планирует выручить 10 миллионов евро на продаже Филиппа

«Вольфсбург» согласился выкупить контракт немецкого игрока.

Руководство московского «Динамо» готово к продаже атакующего полузащитника Максимилиана Филиппа, который провел сезон-2020/21 в аренде в «Вольфсбурге».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб хочет получить за 27-летнего немца около десяти миллионов евро. Команда бундеслиги выразила готовность выкупить футболиста и подписать с ним полноценный контракт.

Напомним, что Филипп присоединился к «Вольфсбургу» в октябре прошлого года. С тех пор он отыграл за «волков» 26 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.

В августе 2019 года бело-голубые заплатили 20 миллионов евро дортмундской «Боруссии» за трансфер немецкого игрока. В общей сложности он провел за столичную команду 29 встреч, отличившись девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

источник: «Спорт-Экспресс»
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