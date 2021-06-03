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03 июня 07:53
автор: Владислав Корегин

Лукаку заявил, что остается в «Интере»

Бельгийский игрок не собирается менять клубную прописку этим летом.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку опроверг информацию о своем возможном уходе из итальянского клуба в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что «Челси» готов предложить за переход 28-летнего бельгийца около 100 миллионов евро.

– Я остаюсь в команде. Я уже пообщался с новым главным тренером, и наш разговор был крайне позитивным. Наша задача – вновь стать чемпионами Италии. К тому же, мне очень комфортно в клубе, – цитирует Лукаку Het Laatste Nieuws.

Лукаку выступает за «Интер» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он забил 30 голов и отдал 10 ассистов в 40 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Напомним, что бельгийский футболист был признан лучшим игроком серии А по итогам сезона-2020/21.

источник: Het Laatste Nieuws
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