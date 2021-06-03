«Манчестер Сити» хочет приобрести у «Барселоны» Серхи Роберто

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто с высокой долей вероятности начнет новый сезон в новом клубе.

По информации Diario Sport, каталонская команда планирует сократить свою зарплатную ведомость ближайшим летом и готова продать 29-летнего испанца.

Отмечается, что данной ситуацией хочет воспользоваться «Манчестер Сити» – в сделке заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, знакомый с игроком по совместной работе в стане «сине-гранатовых».

Роберто находится в клубной системе «Барселоны» с февраля 2006 года. За взрослую команду он провел 304 матча, отличившись десятью забитыми мячами и 36 ассистами. Его контракт истекает летом 2022-го.

В составе команды из Каталонии защитник стал двукратным обладателем Лиги чемпионов, а также шестикратным чемпионом Испании.