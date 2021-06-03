Финальный матч Кубка Америки-2021 пройдет на стадионе «Маракана»

Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о том, что финал Кубка Америки 2021 года пройдет в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».

Отмечается, что игра запланирована на 10 июля. Сам турнир начнется 13 июня с двух матчей группы B, в которых сборная Колумбии сыграет с Эквадором, а бразильцы проведут встречу с командой Венесуэлы.

Напомним, что Кубок Америки должен был состояться еще в 2020 году в Колумбии и Аргентине, однако соревнования были перенесен из-за пандемии коронавируса. В мае текущего года колумбийцев лишили статуса соорганизатора Кубка Америки в связи с массовыми протестами в стране, а Аргентина не смогла стать хозяйкой турнира из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.