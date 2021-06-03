Агент Черышева прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента из «Валенсии»

Агент Хуан Лопес, представляющий интересы флангового полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, высказался на тему возможного ухода своего подопечного из испанского клуба в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что руководство «летучих мышей» рассматривает возможность продажи нескольких игроков перед началом сезона-2021/22, в том числе и 30-летнего россиянина.

– «Валенсия» хочет продать Дениса? В этих новостях нет ничего верного! Мой клиент пока очень сфокусирован на своей игре за сборную России на Евро-2020. Сейчас мы не хотим знать ничего другого кроме выбора самого игрока, – цитирует Лопеса «Спорт-Экспресс».

Черышев оказался в «Валенсии» летом 2018 года на правах аренды из «Вильярреала». Через год команда выкупила контракт футболиста за шесть миллионов евро. В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах, отдав три ассиста.

Напомним, что полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы-2020.