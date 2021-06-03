«Лацио» готов предложить Сарри двухлетний контракт

Бывший главный тренер «Наполи» и «Ювентуса» Маурицио Сарри может возглавить «Лацио».

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, римская команда планирует подписать с 62-летним специалистом контракт на два года с возможностью продления на один сезон.

Ожидается, что зарплата наставника в стане «орлов» составит три миллиона евро в год. При этом тренер получить 500 тысяч евро, если клуб попадет в Лигу чемпионов. Президент римлян Клаудио Лотито рассчитывает закрыть данную сделку уже сегодня.

Напомним, что Сарри находится без команды с августа прошлого года после того, как он покинул «Ювентус». При нем туринцы стали чемпионами Италии в сезоне-2019/20.