«Рома» хочет продлить контракты с Верету и Манчини

Руководство «Ромы» надеется сохранить в своем составе центрального защитника Джанлуку Манчини и центрального полузащитника Жордана Верету.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, римский клуб готов продлить контракты с двумя игроками до лета 2025 года. Отмечается, что новый главный тренер «волков» Жозе Моуринью рассчитывает на обоих футболистов в сезоне-2021/22.

Верету выступает за «Рому» с июля 2019 года – на счету 28-летнего француза 81 матч, в которых он забил 18 голов и отдал шесть ассистов. Его нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2024-го.

Что касается Манчини, то 25-летний итальянец присоединился к составу римлян в том же 2019 году. В прошедшем сезоне он отличился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами в 41 встрече. Контракт защитника истекает летом 2024 года.