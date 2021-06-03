Анзор Кавазашвили: Я не увидел ни мысли, ни творчества в действиях сборной России в игре с Польшей

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подвел итоги контрольного матча между сборными России и Польши (1:1).

Напомним, что в составе команды Станислава Черчесова гол забил защитник Вячеслав Караваев.

– Еще перед матчем я говорил, что жду красивую, открытую и результативную игру, но ничего этого не было. Начну с позитивного момента: наши игроки носятся по полю без остановки, как лошади. Но помимо беготни команда должна добавлять в игру и частичку творчества, должны быть наигранные моменты и комбинации, умение атаковать разнообразно. Ни мысли, ни творчества в действиях нашей сборной я так и не увидел, – цитирует Кавазашвили «МК-Спорт».

Следующая контрольная встреча российской сборной состоится 5 июня против команды Болгарии. Начало встречи – в 18:00 мск.

Добавим, что на Евро-2020 Россия сыграет в группе B. Их соперниками станут Бельгия, Дания и Финляндия.