Шейх Фейсал: на ЧМ-2022 Катар использует опыт России

Шейх Файсал Бен Кассим аль-Тани, председатель ассоциации предпринимателей Катара, на сессии «Россия - Катар» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о том, что в ходе организации ЧМ-2022 по футболу будет использован опыт ЧМ-2018.

- В следующем году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Мы хотим использовать тот опыт, который получила Россия в ходе организации ЧМ-2018. Уверены, что наше сотрудничество будет продуктивным, - сказал шейх Фейсал.

Катар является главным гостем ПМЭФ'21. Мероприятие ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.