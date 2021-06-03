Карло Анчелотти: Роналду близок к завершению своей карьеры? Я считаю, что это правда

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу возможного перехода форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в испанский клуб.

– Я очень люблю Криштиану, однако я не считаю правильным говорить о нем в данный момент, поскольку у него действующий контракт с «Ювентусом». Роналду близок к завершению своей карьеры? Да, я считаю это правдой. Конечно, он все еще показывает хорошую результативность, но если он набирает 30 очков, когда привык набирать 50, это означает, что игрок немного замедляется, – приводит слова Анчелотти «МК-Спорт».

Напомним, 36-летний Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год. За это время он забил 450 голов и отдал 132 ассиста в 438 матчах. Вместе с командой форвард стал двукратным чемпионом Испании, а также четырехкратным обладателем Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне португалец отличился 36 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 44 встречах. Его контракт с туринцами истекает летом 2022 года.